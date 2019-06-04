США запретят въезд в страну лицам, вмешивающимся в американские выборы

07:33 Источник: Интерфакс

Сенат США единогласно поддержал законопроект, согласно которому граждане, заподозренные во вмешательстве в американские выборы, не смогут въехать в страну, сообщает The Hill.

Законопроект, предлагаемый сенаторами Линдси Грэм и Диком Дурбином, позволит запрещать выдачу американской визы гражданам, если они пытались или занимались "ненадлежащим вмешательством в выборы в США".

Согласно законопроекту, "ненадлежащее вмешательство в выборы" будет включать в себя нарушение законов о голосовании или финансировании кампаний, а также попытки вмешательства в выборы или кампанию под руководством иностранного правительства.



