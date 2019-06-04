США запретят въезд в страну лицам, вмешивающимся в американские выборы
07:33 04.06.2019 Источник: Интерфакс
Сенат США единогласно поддержал законопроект, согласно которому граждане, заподозренные во вмешательстве в американские выборы, не смогут въехать в страну, сообщает The Hill.
Законопроект, предлагаемый сенаторами Линдси Грэм и Диком Дурбином, позволит запрещать выдачу американской визы гражданам, если они пытались или занимались "ненадлежащим вмешательством в выборы в США".
Согласно законопроекту, "ненадлежащее вмешательство в выборы" будет включать в себя нарушение законов о голосовании или финансировании кампаний, а также попытки вмешательства в выборы или кампанию под руководством иностранного правительства.
НОВОСТИ
- 08:56 04.06.2019
- В 50 субъектах РФ майские указы Путина по повышению зарплат медработникам не выполнены - СП
- 08:50 04.06.2019
- Все три нитки нефтепровода "Дружба" возобновят доставку нефти из России 1 июля
- 08:40 04.06.2019
- Журнал Military Watch оценил способность ПРО США противостоять российским ракетам
- 08:30 04.06.2019
- Папа Римский Франциск попросил прощения за вековую дискриминацию цыган
- 08:20 04.06.2019
- Миллиардер Вексельберг назвал причины, по которым он попал в санкционный список США
- 08:14 04.06.2019
- Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит дело Леонида Волкова о неуважении к власти
- 08:06 04.06.2019
- Открытое горение на складах под Екатеринбургом ликвидировано
- 08:00 04.06.2019
- Трамп: Россия вывела большую часть "своих людей" из Венесуэлы
- 07:48 04.06.2019
- На российско-кубинской межправкомиссии обсудят сотрудничество в области энергетики
- 07:20 04.06.2019
- Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать