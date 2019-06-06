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Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в ФСО

13:05 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает удачной практику назначения на посты глав регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО).

"Нет, наоборот, этот опыт считают успешным", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли Администрация президента в связи с отставкой врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова неудачным опыт назначения на пост врио губернаторов кандидатов с опытом работы в ФСО.

"Что касается Морозова, то он ушел по семейным обстоятельствам, по собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве. К слову, ушел он при достаточно высоком рейтинге", - добавил Песков.

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