Фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело" поможет пострадавшей от взрыва школе в Дзержинске

16:12

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», основанный предпринимателем, поможет в восстановлении средней школы №1 города Дзержинска Нижегородской области, которая получила серьезные повреждения в результате взрыва на заводе «Кристалл» 31 мая. Ударная волна выбила в здании окна – стекла в них разбиты, а рамы деформированы. Школе потребовался срочный ремонт, денег на который не было. 4 июня представители фонда связались с директором образовательного учреждения и предложили взять все материальные расходы на себя.Всего в здании предстоит провести замену и установку 57 окон. Ремонт проведут до конца июня, его стоимость составит 1,1 млн руб. Кроме оплаты восстановительных работ, фонд также подарит дзержинской школе два робототехнических конструктора LEGO, на базе которых можно создавать программируемых роботов. С помощью этих конструкторов дети могут начать освоение цифровых технологий, принять участие в образовательной программе «Робототехника» фонда «Вольное Дело» и продемонстрировать свои достижения на робототехнических соревнованиях. Фонд проводит их как в Нижнем Новгороде совместно с «Группой ГАЗ», так и в Москве – на Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест» (в 2018-2019 годах – PROFEST), где каждый год собираются самые талантливые юные инженеры со всей страны.«В бюджете нашей школы не было средств на восстановительные работы. Мы совершенно не представляли, как решать проблему, и очень признательны фонду «Вольное Дело» за то, что он помог нам справиться с этой бедой, – сказала директор школы Нина Звездина. – И, конечно, нам, как педагогам, интересно участвовать в программе «Робототехника». Это открывает новые возможности для ранней профориентации наших учеников, а мы очень заботимся об их будущем».

Василий Столбунов