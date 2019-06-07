0
0
96
НОВОСТИ

В России может появиться "генетический паспорт" военнослужащего

10:20 07.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские учёные намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего. Новая система поможет определять пригодность к службе в тех или иных войсках с учётом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

По его словам, запускается проект, который направлен на выяснение, кем тот или иной военнослужащий будет лучше — стрелком или танкистом. Специалисты также будут изучать стрессы в условиях кибервойны и генетическую природу стрессоустойчивости.   Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 07.06.2019
В планах Путина пока нет контактов с Зеленским
0
34
11:00 07.06.2019
РФ не будет менять свое поведение по требованию Британии - Песков
0
35
10:32 07.06.2019
Испания экстрадировала в Китай более 90 подозреваемых в мошенничестве граждан Тайваня
0
93
10:05 07.06.2019
Глава МЭР оценил продуктивность России на 3 балла из 10
0
126
10:00 07.06.2019
Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России
0
117
09:32 07.06.2019
Во Франции сообщили о разоблачении "российского шпиона"
0
183
09:20 07.06.2019
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
0
150
09:05 07.06.2019
Тереза Мэй сегодня покинет пост лидера Консервативной партии
0
164
09:00 07.06.2019
США перестанут принимать турецких пилотов для обучения управлением F-35
0
160
23:00 06.06.2019
Британский и американский самолеты-разведчики вновь замечены у границ РФ на Балтике - СМИ
0
521

Возврат к списку