В России может появиться "генетический паспорт" военнослужащего

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские учёные намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего. Новая система поможет определять пригодность к службе в тех или иных войсках с учётом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.



По его словам, запускается проект, который направлен на выяснение, кем тот или иной военнослужащий будет лучше — стрелком или танкистом. Специалисты также будут изучать стрессы в условиях кибервойны и генетическую природу стрессоустойчивости. Говорит Москва

