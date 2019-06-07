В России может появиться "генетический паспорт" военнослужащего
10:20 07.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российские учёные намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего. Новая система поможет определять пригодность к службе в тех или иных войсках с учётом особенностей возможных военных конфликтов будущего.
Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.
По его словам, запускается проект, который направлен на выяснение, кем тот или иной военнослужащий будет лучше — стрелком или танкистом. Специалисты также будут изучать стрессы в условиях кибервойны и генетическую природу стрессоустойчивости. Говорит Москва
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