Выпуск о Голунове на телеканале "Россия-24" будет переделан

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпуск о журналисте интернет-издания "Медуза" Иване Голунове в программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24" будет переделан. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный редактор телеканала Евгений Бекасов.

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были. На это обратили внимание ряд СМИ.

"В 17:20 включайте "Дежурную часть" и смотрите, там будет все переделано", - сказал Бекасов.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, однако сам Голунов и его защита считает, что наркотические вещества подкинули.

В субботу в пресс-службе столичного главка МВД ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы номер 71, куда журналист был доставлен для обследования, заявили, что не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Голунова доставили в Никулинский районный суд Москвы, по решению которого журналиста поместили под домашний арест до 7 августа.



