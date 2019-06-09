Выпуск о Голунове на телеканале "Россия-24" будет переделан
16:00 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выпуск о журналисте интернет-издания "Медуза" Иване Голунове в программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24" будет переделан. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный редактор телеканала Евгений Бекасов.
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были. На это обратили внимание ряд СМИ.
"В 17:20 включайте "Дежурную часть" и смотрите, там будет все переделано", - сказал Бекасов.
По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, однако сам Голунов и его защита считает, что наркотические вещества подкинули.
В субботу в пресс-службе столичного главка МВД ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы номер 71, куда журналист был доставлен для обследования, заявили, что не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Голунова доставили в Никулинский районный суд Москвы, по решению которого журналиста поместили под домашний арест до 7 августа.
НОВОСТИ
- 15:50 09.06.2019
- Совет IAAF решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики
- 15:15 09.06.2019
- Додон пригласил иностранных посредников, чтобы разрешить кризис в Молдавии
- 14:50 09.06.2019
- В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза
- 14:17 09.06.2019
- Орешкин: Спор России и США о пошлинах на сталь и алюминий вряд ли завершится до декабря
- 13:50 09.06.2019
- Польша возобновила закачку российской нефти
- 13:40 09.06.2019
- В Сочи столкнулись туристические автобусы, есть пострадавшие
- 13:00 09.06.2019
- В Нур-Султане и Алма-Ате задержаны 100 участников незаконных акций
- 12:20 09.06.2019
- В столичном регионе продлили "оранжевый" уровень опасности
- 11:50 09.06.2019
- Парламент Молдавии принял декларацию об узурпации власти Демпартией
- 11:05 09.06.2019
- Белоруссия вернула России грязную нефть
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать