МВД направило в СК материалы расследования действий своих сотрудников по делу Голунова
18:00 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД направило в Следственный комитет материалы внутреннего расследования по действиям сотрудников, задержавших корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщил во вторник журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
"Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина Голунова. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщил министр.
Глава МВД также будет ходатайствовать перед президентом РФ об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом он сообщил во вторник журналистам.
"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", - сказал Колокольцев.
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