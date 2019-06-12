СМИ: К "брекзиту" без сделки 31 октября Британия не готова
15:15 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британское правительство не готово к выходу из Евросоюза без сделки 31 октября. Об этом информировала в среду газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на внутренний документ правительства, к которому она получила доступ.
Как пишет издание, по оценкам правительства, необходимо от шести до восьми месяцев для того, чтобы сделать необходимые запасы медицинских препаратов на случай жесткого Brexit. Точно также требуется от четырех до пяти месяцев для того, чтобы провести необходимую подготовку к появлению пунктов таможенного контроля на границе со странами ЕС в случае, если договориться с Брюсселем не удастся. В канцелярии премьер-министра Терезы Мэй "Файнэншл таймс" отказались комментировать утечки.
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