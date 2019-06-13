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Лучшим короткометражным фильмом «Кинотавра» стало "Топливо"

07:00 13.06.2019 Источник: НГ-Online

На 30-м «Кинотавре», который проходит в Сочи с 9 по 16 июня, завершились показы фильмов короткометражного конкурса. Главную награду получила картина «Топливо» Михаила Архипова.

Помимо основного приза, жюри, в состав которого в этом году вошли Анна Михалкова, Михаил Зыгарь, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Александр Паль, вручило два диплома. Первый - «за точную цветопередачу черного в комедии» - ленте «Плачу с вами» Паулины Андреевой. Второй, с формулировкой «было весело», - картине «@жених» Елизаветы Стишовой.

Эта же работа удостоилась одного из дипломов Гильдии киноведов и кинокритиков. Другой вручили Ивану Соснину за «Интервью». Свой главный приз Гильдия присудила короткометражке Михаила Местецкого «Одна историческая ошибка».

Наталия Григорьева

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