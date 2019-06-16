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Трамп обвинил NYT в измене из-за статьи о США и России

09:00 16.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России, не соответствуют действительности. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Соединенные Штаты существенно участили кибератаки против России", - написал Трамп в Twitter. "Это фактически измена со стороны некогда великолепной газеты, которая столь отчаянно нуждается в сенсации, любой сенсации, даже если это наносит вред стране", - отметил президент США. "Кроме того, [это] неправда", - добавил он.

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