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Парламент Киргизии выдвинул обвинения в адрес экс-президента страны Атамбаева

14:00 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Киргизии в понедельник выдвинули обвинения в отношении экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которые могут привести к лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Об этом ТАСС сообщили в аппарате законодательного органа республики.

"Специально созданная парламентская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента выдвинула обвинения Атамбаеву по девяти пунктам", - заявил сотрудник аппарата.

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