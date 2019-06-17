Парламент Киргизии выдвинул обвинения в адрес экс-президента страны Атамбаева

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Киргизии в понедельник выдвинули обвинения в отношении экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которые могут привести к лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Об этом ТАСС сообщили в аппарате законодательного органа республики.

"Специально созданная парламентская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента выдвинула обвинения Атамбаеву по девяти пунктам", - заявил сотрудник аппарата.