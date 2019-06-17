Форум по Палестине может пройти без представителей Израиля

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом решил не приглашать министра финансов Израиля Моше Кахлона и других официальных лиц страны на международный форум по Палестине "Мир во имя процветания", который пройдет на Бахрейне 25-26 июня. Об этом со ссылкой на представителя американской администрации сообщил в понедельник портал "Аксиос".

По его данным, власти США уже проинформировали израильскую сторону о своем решении. "Цель форума в Бахрейне - представить наше экономическое видение для палестинцев, поэтому мы хотим сосредоточиться на экономических аспектах, а не политических", - приводит "Аксиос" слова представителя администрации США.

При этом другой источник заявил порталу, что Белый дом собирается пригласить на конференцию израильских бизнесменов.

В воскресенье израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в своем "Твиттере" сообщал, что Израиль направит своих представителей для участия в бахрейнском форуме, однако, по его словам, "формат участия будет согласован позднее".



