Приказ, регламентирующий встречи с зарубежными учеными, не был зарегистрирован в Минюсте

22:40 Источник: РБК

В Минюсте заявили, что приказ министра образования Михаила Котюкова об ограничении общения российских ученых с иностранными коллегами в ведомстве не зарегистрирован.

«Приказ Министерства образования и науки в установленном порядке на рассмотрение в Минюст не поступал», — сообщили РБК в министерстве.



«Поскольку приказ затрагивает права граждан, для того чтобы он вступил в силу, ему необходимо пройти регистрацию в Минюсте. Пока она не пройдена, приказ не применяется», — отмечает управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.