Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте американского министерства юстиции.

"Ордер на арест танкера был выдан сегодня федеральным судом округа Колумбия, согласно нему нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в 995 тыс. долларов США, подлежат конфискации в связи с нарушением закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", а также [обвинениями в] банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма", - говорится в заявлении.