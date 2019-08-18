В честь 75-летия Победы в параде на Красной площади примет участие сербские гвардейцы - Минобороны
11:40 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почетная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом заявил в субботу министр обороны Сербии Александар Вулин в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба Минобороны Сербии.
"Министр обороны Шойгу выразил свое уважение президенту [Александару] Вучичу и нашей политике военного нейтралитета и свободной страны и пригласил президента Вучича, а также нашу почетную роту принять участие в параде в честь 75-летия Победы. Мы вместе победили, вместе должны и праздновать. Армия Сербии будет на Красной площади 9 мая вместе со своим Верховным главнокомандующим, со всеми остальными государствами-победителями, со всеми нами, кто боролся против фашизма, как представители свободных народов, которыми мы были тогда и которыми являемся сейчас", - цитирует Вулина пресс-служба.
Министры также обсудили двустороннюю повестку, указав на интенсивность взаимодействия ВС двух стран и продолжающееся военно-техническое сотрудничество.
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