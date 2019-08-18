Турецкая военная база близ города Мисурата разрушена боевыми самолетами ЛНА - СМИ

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) разрушили, как утверждает представитель оперативного командования армии, строящуюся турецкую военную базу близ города Мисурата (200 км к востоку от Триполи). Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета "Аль-Мутавассит".

Военно-воздушные силы ЛНА, сказал представитель оперативного командования, "нанесли несколько ударов с воздуха по местности, на которой реализовывался проект строительства турецкой военной базы". Он уточнил, что возведение объекта проходило неподалеку от аэродрома города Мисурата, расположенного на северо-западе страны. Согласно его заявлению, "в результате авиаударов объект был уничтожен".

В начале месяца авиация ЛНА нанесла ракетный удар по аэродрому военной базы в Мисурате, в результате которого были уничтожены два легких самолета сторонников правительственных сил. До этого ВВС ЛНА причинили серьезный урон самолету Ил-76 с грузом оружия на том же аэродроме. На его борту, как указал представитель ЛНА, находились ракеты и снаряды, которые используются беспилотниками турецкого производства при атаках ливийских правительственных сил на позиции ЛНА.