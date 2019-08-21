Россиянин с задержанного в Ливии танкера назвал ужасными условия содержания в тюрьме

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитан задержанного в Ливии три года назад танкера "Теметерон" Владимир Текучев, который был осужден судом в Триполи по обвинению в контрабанде нефти и освобожден в июле текущего года, охарактеризовал условия содержания в ливийской тюрьме как ужасные. В среду он принял участие в пресс-конференции "Работа по освобождению задержанных в Ливии граждан России".

"Заключенные находятся в камерах примерно 11-12 кв. метров в количестве 27 человек, иногда количество увеличивается по желанию администрации тюрьмы. Без каких- либо спальных принадлежностей, спали на бетоне, на всех нас было выделено два солдатских одеяла. Условия содержания ужасны, я потом разговаривал с людьми, с ливийцами, они мне показали следы пыток на руках, ногах, очень много инвалидов содержится в тюрьме", - сказал Текучев.



По словам капитана, содержание в таких условиях отрицательно сказалось на его здоровье, у него диагностировали цистит и проблемы с пищеварением. Текучев также отметил, что некоторые члены экипажа танкера "Теметерон" подвергались в тюрьме избиениям, однако в отношении него самого пытки не применялись.



Капитан также рассказал об обстоятельствах задержания танкера, сообщив, что у всех членов экипажа были украдены мобильные телефоны и деньги.



"На скоростных бортах подошла группа людей, без объявления и выхода на связь поднялись на борт, арестовали всех членов экипажа. Я и второй помощник были на мостике, всех остальных вывели на палубу, выставили вдоль борта, как заложников. Все вещи были конфискованы, а по факту украдены у нас, включая деньги, технику, мобильные телефоны", - подчеркнул Текучев.

