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РФ займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США - Путин

20:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс- конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии.

"Мы говорили об этом, я говорил об этом неоднократно. Позавчера еще раз сказал об этом в Марселе. Еще раз могу повторить здесь, в Хельсинки. Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или другом регионе мира не появится соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин.

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