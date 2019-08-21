РФ займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США - Путин
20:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс- конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии.
"Мы говорили об этом, я говорил об этом неоднократно. Позавчера еще раз сказал об этом в Марселе. Еще раз могу повторить здесь, в Хельсинки. Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или другом регионе мира не появится соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин.
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