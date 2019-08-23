0
0
0
НОВОСТИ

Трамп не будет урезать помощь иностранным государствам

10:20 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп не будет урезать помощь иностранным государствам в размере более 4 миллиардов долларов. Он решил отказаться от этих планов на фоне критики представителей обеих палат конгресса, а также министра финансов и главы Госдепа. Они предупредили, что сокращения могут поставить под вопрос сделку по бюджету, которая была достигнута в июле текущего года, а также нанести ущерб национальной безопасности, пишет Politico со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 23.08.2019
В AliExpress появилась система возврата товара без объяснения причин
0
51
10:00 23.08.2019
ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок - источник
0
66
09:32 23.08.2019
США больше не будут предлагать Турции приобрести ЗРС Patriot - СМИ
0
96
09:20 23.08.2019
Агентство Moody's понизило прогноз роста ВВП России в 2019 году
0
107
09:05 23.08.2019
Минтруд до октября оценит идею четырехдневной рабочей недели
0
132
09:00 23.08.2019
Представитель РФ в СБ ООН заявил об угрозе разрыва еще одного международного соглашения
0
140
22:40 22.08.2019
Глава СПЧ считает уголовную статью об оскорблении чувств верующих "практически мертвой"
0
535
22:00 22.08.2019
Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму, в Донецкой области
0
587
21:20 22.08.2019
МИД не раскрывает информацию по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ - Захарова
0
540
20:40 22.08.2019
Суд не стал продлевать арест Навальному на день, проведенный в больнице
0
557

Возврат к списку