Трамп не будет урезать помощь иностранным государствам
10:20 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп не будет урезать помощь иностранным государствам в размере более 4 миллиардов долларов. Он решил отказаться от этих планов на фоне критики представителей обеих палат конгресса, а также министра финансов и главы Госдепа. Они предупредили, что сокращения могут поставить под вопрос сделку по бюджету, которая была достигнута в июле текущего года, а также нанести ущерб национальной безопасности, пишет Politico со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Эхо Москвы
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