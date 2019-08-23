Трамп не будет урезать помощь иностранным государствам

10:20 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп не будет урезать помощь иностранным государствам в размере более 4 миллиардов долларов. Он решил отказаться от этих планов на фоне критики представителей обеих палат конгресса, а также министра финансов и главы Госдепа. Они предупредили, что сокращения могут поставить под вопрос сделку по бюджету, которая была достигнута в июле текущего года, а также нанести ущерб национальной безопасности, пишет Politico со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Эхо Москвы