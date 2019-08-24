Генконсульство США может открыться в Гренландии в следующем году - агентство

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии. Об этом в пятницу сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на копию письма.

По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.

Отмечается, что американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953 году. Новое генконсульство США планируют открыть в следующем году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.