Генконсульство США может открыться в Гренландии в следующем году - агентство
09:30 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии. Об этом в пятницу сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на копию письма.
По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.
Отмечается, что американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953 году. Новое генконсульство США планируют открыть в следующем году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.
В воскресенье американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.
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