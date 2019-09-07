Борис Джонсон может оказаться в тюрьме, если он откажется выполнить решение парламента
19:00 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может грозить реальный тюремный срок, если он откажется выполнять решение парламента о запрете на выход Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки. Такое мнение в интервью телеканалу "Скай ньюс" высказал в субботу бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд.
Его слова стали комментарием на решительное нежелание премьера запросить у Брюсселя отсрочку Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, чтобы избежать выхода без сделки. Такое требование содержится в законопроекте, который был накануне одобрен британским парламентом и который уже 9 сентября может обрести законную силу после того, как его подпишет королева Елизавета II. В то же время, по информации газеты "Дейли телеграф", в пятницу Джонсон в письме членам возглавляемой им правящей Консервативной партии пообещал, что "не сделает такого никогда".
"Отказ, который может быть расценен как неисполнение решения суда, может привести к тому, что человек окажется в тюрьме", - заявил лорд Макдональд, который занимал пост главного государственного обвинителя с 2003 по 2008 год. Такое развитие ситуации возможно, если Джонсон откажется выполнять постановление суда, который поддержит точку зрения парламента.
НОВОСТИ
- 20:00 07.09.2019
- Участницы Pussy Riot задержаны при выходе из подъезда и отправлены в ОВД - СМИ
- 19:39 07.09.2019
- Слон, ожидая оформления на таможне, пошел пугать белорусских селян
- 18:50 07.09.2019
- Додон заявил, что цена на российский газ для Молдовы будет снижена
- 18:15 07.09.2019
- Десятки бюллетеней для голосования найдены в штабе Навального в Петербурге - СК
- 17:34 07.09.2019
- Трамп поздравил Россию и Украину с "гигантским шагом к миру"
- 16:46 07.09.2019
- Москва готова к проведению выборов депутатов Московской городской думы
- 16:35 07.09.2019
- Обмен "всех на всех" между Донбассом и Киевом будет вскоре обсуждаться в Минске - СМИ
- 16:10 07.09.2019
- Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову задержан - МВД
- 15:55 07.09.2019
- Порошенко вменил себе и морскому трибуналу причастность в возвращении украинцев из России домой
- 14:45 07.09.2019
- Вышинский заявил, что готов вернуться в Киев на заседание суда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать