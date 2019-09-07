Борис Джонсон может оказаться в тюрьме, если он откажется выполнить решение парламента

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может грозить реальный тюремный срок, если он откажется выполнять решение парламента о запрете на выход Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки. Такое мнение в интервью телеканалу "Скай ньюс" высказал в субботу бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд.

Его слова стали комментарием на решительное нежелание премьера запросить у Брюсселя отсрочку Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, чтобы избежать выхода без сделки. Такое требование содержится в законопроекте, который был накануне одобрен британским парламентом и который уже 9 сентября может обрести законную силу после того, как его подпишет королева Елизавета II. В то же время, по информации газеты "Дейли телеграф", в пятницу Джонсон в письме членам возглавляемой им правящей Консервативной партии пообещал, что "не сделает такого никогда".

"Отказ, который может быть расценен как неисполнение решения суда, может привести к тому, что человек окажется в тюрьме", - заявил лорд Макдональд, который занимал пост главного государственного обвинителя с 2003 по 2008 год. Такое развитие ситуации возможно, если Джонсон откажется выполнять постановление суда, который поддержит точку зрения парламента.