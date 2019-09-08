Глава МГИК: по данным на 10 часов явка на выборах составила 2%
11:41 08.09.2019
К 10.00 явка на выборах депутатов Мосгордуму VII созыва составила 2%. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, в Москве начали работать более 3600 избирательных участков. В среднем, на одно место в Мосгордуме претендуют 5 кандидатов.
Избирательные участки открылись в 8.00. 7 избирательных участков открылись на два часа раньше, чтобы там могли проголосовать сотрудники Росгвардии, которые сегодня будут нести дежурство в городе.
В столице начал работать и Общественный штаб по наблюдению за выборами, его волонтеры следят за тем как проводится голосование при помощи систем видеонаблюдения. Штаб посетил делегация международных наблюдателей, которая работает в Москве и изучает, как организован процесс голосования и наблюдения за выборами в российской столице.
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