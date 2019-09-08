0
0
140
НОВОСТИ

"Талибан" пригрозил новыми жертвами среди военнослужащих США

16:15 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена двусторонних переговоров между представителями США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) приведет к новым жертвам среди американских военнослужащих, находящихся на территории Афганистана. Об этом, как сообщило агентство Пажвок, говорится в распространенном в воскресенье заявлении талибов.

"Талибан" продолжит боевые действия в Афганистане", - цитирует агентство слова официального представителя движения Забихуллы Муджахида. Как он отметил, "американцы больше всех пострадают от отмены переговоров". Муджахид выступил с предупреждением, что этот шаг "приведет к новым жертвам среди американских военных и материальным потерям на объектах США в Афганистане.

По утверждению талибов, согласно уже достигнутому соглашению с администрацией Вашингтона, представители движения "были готовы начать межафганские переговоры [с официальным правительством в Кабуле] 23 сентября".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 08.09.2019
На народном празднике в Германии прогремел взрыв
0
25
17:01 08.09.2019
Глава МГИК: Реальных нарушений в ходе голосования в Москве нет
0
96
15:30 08.09.2019
Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
0
211
15:15 08.09.2019
Иран сообщил и.о. главы МАГАТЭ в Тегеране о третьем этапе отклонения от ядерной сделки
0
222
15:00 08.09.2019
Песков: В Кремле сожалеют, что Москва и Токио пока не могут решить ряд важных проблем
0
241
14:15 08.09.2019
Спасатели вытащили енота из кондиционера в доме на востоке Москвы
0
279
14:08 08.09.2019
В Москве к 13 часам явка на электронное голосование составляет 51,5%
0
259
13:40 08.09.2019
Мэр Москвы призвал горожан прийти сегодня на избирательные участки
0
272
13:30 08.09.2019
Матвиенко: Обмен задержанными между Россией и Украиной говорит о готовности Киева к диалогу
0
318
13:28 08.09.2019
Венедиктов: В Москве явка по электронному голосованию к 12 дня составила 45%
0
275

Возврат к списку