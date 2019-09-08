"Талибан" пригрозил новыми жертвами среди военнослужащих США
16:15 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмена двусторонних переговоров между представителями США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) приведет к новым жертвам среди американских военнослужащих, находящихся на территории Афганистана. Об этом, как сообщило агентство Пажвок, говорится в распространенном в воскресенье заявлении талибов.
"Талибан" продолжит боевые действия в Афганистане", - цитирует агентство слова официального представителя движения Забихуллы Муджахида. Как он отметил, "американцы больше всех пострадают от отмены переговоров". Муджахид выступил с предупреждением, что этот шаг "приведет к новым жертвам среди американских военных и материальным потерям на объектах США в Афганистане.
По утверждению талибов, согласно уже достигнутому соглашению с администрацией Вашингтона, представители движения "были готовы начать межафганские переговоры [с официальным правительством в Кабуле] 23 сентября".
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