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Королева Елизавета II подписала закон об отсрочке "брекзита" во избежании "жесткого" выхода

18:20 09.09.2019 Источник: Интерфакс

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем, передает в понедельник Sky News.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер. Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем .

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