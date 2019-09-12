США предоставят Украине военную помощь в размере 140 млн долл.
16:20 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере приблизительно 140 млн долларов по итогам пересмотра соответствующих программ. Об этом сообщил в четверг, отвечая на вопросы корр. ТАСС на встрече с журналистами, помощник госсекретаря США по военно- политическим делам Кларк Купер.
"Счастлив сказать, и ТАСС получает срочную новость, как и остальные [присутствующие], что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 млн долларов в качестве содействия в области безопасности Украине", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.
Он уточнил, что упомянутое им оповещение направлено администрацией Конгрессу США. "Так что мы передали официальное уведомление Конгрессу", - отметил дипломат.
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