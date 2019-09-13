Российские военные искали на Балтике вражескую подлодку

14:40 Источник: Интерфакс

Корабли Балтийского флота отработали противолодочные задачи в море. Об этом сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"В морских полигонах Балтийского флота экипажи корвета "Бойкий" и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника", - сказал он.

По легенде учения, в районе развертывания сил Балтийского флота действовала подводная лодка условного противника.