0
0
55
НОВОСТИ

В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу

15:50 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди с ветром привели в пятницу к приостановке работы аэропортов в Испании, наводнениям, перекрытиям дорог и перебоям в движении поездов. Об этом сообщили региональные службы экстренной помощи пострадавших регионов.

Испанское управление аэропортов (AENA) проинформировало в "Твиттере", что вынуждено было временно закрыть воздушные гавани в Мурсии и Альмерии. В Пальме были отменены 14 рейсов, также 22 самолета были перенаправлены в другие аэропорты. В населенном пункте Ориуэла в Валенсии из берегов начала выходить река Сегура.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:15 13.09.2019
На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия
0
38
15:45 13.09.2019
В Москве 14 сентября пройдет парад клоунов
0
82
15:44 13.09.2019
Андрей Курпатов собрал более тысячи людей в лектории "Здоровой Москвы"
0
95
15:35 13.09.2019
Информация об угрозе взрыва на трех станциям метро в Москве не подтвердилась
0
103
14:55 13.09.2019
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях "Киевская" и "Алтуфьево"
0
137
14:40 13.09.2019
Российские военные искали на Балтике вражескую подлодку
0
185
14:10 13.09.2019
Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе
0
198
13:40 13.09.2019
Киев передал Москве списки задержанных в России украинцев
0
257
13:15 13.09.2019
Инфляция может опуститься ниже 4% до конца года - ЦБ
0
213
13:00 13.09.2019
Чиновников наказали за бегство Смоленкова
0
295

Возврат к списку