В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди с ветром привели в пятницу к приостановке работы аэропортов в Испании, наводнениям, перекрытиям дорог и перебоям в движении поездов. Об этом сообщили региональные службы экстренной помощи пострадавших регионов.

Испанское управление аэропортов (AENA) проинформировало в "Твиттере", что вынуждено было временно закрыть воздушные гавани в Мурсии и Альмерии. В Пальме были отменены 14 рейсов, также 22 самолета были перенаправлены в другие аэропорты. В населенном пункте Ориуэла в Валенсии из берегов начала выходить река Сегура.