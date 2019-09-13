В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу
15:50 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильные дожди с ветром привели в пятницу к приостановке работы аэропортов в Испании, наводнениям, перекрытиям дорог и перебоям в движении поездов. Об этом сообщили региональные службы экстренной помощи пострадавших регионов.
Испанское управление аэропортов (AENA) проинформировало в "Твиттере", что вынуждено было временно закрыть воздушные гавани в Мурсии и Альмерии. В Пальме были отменены 14 рейсов, также 22 самолета были перенаправлены в другие аэропорты. В населенном пункте Ориуэла в Валенсии из берегов начала выходить река Сегура.
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