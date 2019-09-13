0
0
45
НОВОСТИ

Юнкер считает невозможным заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном

19:00 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер охарактеризовал запланированный выход Великобритании из ЕС как "кульминацию континентальной трагедии". Об этом он заявил в интервью германской радиостанции "Дойчландфунк", выдержки из которого приводятся в пятницу.

По данным радиостанции, Юнкер считает невозможным заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном. Он отметил, что не испытывает оптимизма относительно альтернативных вариантов "бэкстопа" - прописанного в проекте договора между королевством и Евросоюзом режима, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit.

"Времени остается мало", - предупредил Юнкер. Brexit без сделки, по его словам, приведет к хаосу как в Великобритании, так и на континенте, и потребуются годы, что все упорядочить. "Тот, кто любит свою страну - а я исхожу из того, что в Великобритании еще есть патриоты, тот не хотел бы пожелать ей такую судьбу", - убежден глава ЕК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 13.09.2019
Президент Финляндии считает, что санкции против России должны сохраняться
0
32
18:30 13.09.2019
С берега Белого моря начали убирать "потенциально опасные объекты"...
0
114
18:10 13.09.2019
США помогли Украине наладить вещание СМИ на восток страны
0
136
17:00 13.09.2019
Местом встречи лидеров "нормандской четверки" может быть Париж
0
231
16:40 13.09.2019
В Анкаре Путин проведет отдельные личные встречи с лидерами Ирана и Турции
0
215
16:15 13.09.2019
На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия
0
214
15:50 13.09.2019
В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу
0
259
15:45 13.09.2019
В Москве 14 сентября пройдет парад клоунов
0
224
15:44 13.09.2019
Андрей Курпатов собрал более тысячи людей в лектории "Здоровой Москвы"
0
225
15:35 13.09.2019
Информация об угрозе взрыва на трех станциям метро в Москве не подтвердилась
0
236

Возврат к списку