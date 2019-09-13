Юнкер считает невозможным заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер охарактеризовал запланированный выход Великобритании из ЕС как "кульминацию континентальной трагедии". Об этом он заявил в интервью германской радиостанции "Дойчландфунк", выдержки из которого приводятся в пятницу.

По данным радиостанции, Юнкер считает невозможным заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном. Он отметил, что не испытывает оптимизма относительно альтернативных вариантов "бэкстопа" - прописанного в проекте договора между королевством и Евросоюзом режима, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit.

"Времени остается мало", - предупредил Юнкер. Brexit без сделки, по его словам, приведет к хаосу как в Великобритании, так и на континенте, и потребуются годы, что все упорядочить. "Тот, кто любит свою страну - а я исхожу из того, что в Великобритании еще есть патриоты, тот не хотел бы пожелать ей такую судьбу", - убежден глава ЕК.