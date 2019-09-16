Небензя: Рекомендуем не спешить с выводами о том, кто атаковал саудовские объекты

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал не спешить с выводами о том, кто именно стоит за ударами по предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом он заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене.

"Рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку, - сказал он. - Это дестабилизирует и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и во всем регионе".