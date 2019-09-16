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НОВОСТИ

Крым может получить двойное название

22:40 16.09.2019 Источник: Интерфакс

Инициатива греков Крыма ввести второе название республики - Таврида должна быть вынесена на обсуждение общественности, заявил вице-премьер - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида (...) Вопрос этот, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она вполне может выходить уже на уровень конкретного обсуждения в Госсовете республики и других органах власти", - он.


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