На Смоленской АЭС начались учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
15:15 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Межведомственные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций начались на Смоленской АЭС при участии Росатома, МЧС и Западного военного округа. В отработке действий принимают участие более 1 тыс. человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе округа.
"Сегодня в Смоленской области стартовали межведомственные учения, в ходе которых подразделения Западного военного округа, МЧС и Росатома отработают комплекс мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объекте атомной энергетики. <…> В учениях принимает участие более 1 тыс. человек и около 80 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.
Бригады химической, радиационной и биологической защитыокруга совершили марш в район проведения учения на штатной технике. Химики развернут пункт обработки. В пресс- службе отметили, что для этого будет применяться спецтехника: для дезактивации автомобилей - разливочные станции АРС-14 КМ, крупногабаритной техники - тепловые машины специальной обработки ТМС-65У. Люди пройдут санитарную обработку в универсальной станции специальной обработки.
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