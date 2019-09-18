Запрет ФРГ на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию продлен еще на полгода - агентство

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ продлило запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию на полгода - до 31 марта 2020 года. Об этом сообщило в среду агентство ДПА со ссылкой на представителя германского кабмина.

Германия решила в начале ноября 2018 года остановить экспорт военных товаров в Саудовскую Аравию из-за дела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Эмбарго было введено до 30 сентября текущего года.







