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Запрет ФРГ на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию продлен еще на полгода - агентство

16:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ продлило запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию на полгода - до 31 марта 2020 года. Об этом сообщило в среду агентство ДПА со ссылкой на представителя германского кабмина.

Германия решила в начале ноября 2018 года остановить экспорт военных товаров в Саудовскую Аравию из-за дела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Эмбарго было введено до 30 сентября текущего года.



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