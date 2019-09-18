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После убийства полицейского у станции "Рязанский проспект" возбуждено уголовное дело

21:40 18.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после убийства полицейского на станции метро «Рязанский проспект», сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). В настоящее время подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса. Следователи работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия», - отметила Ю.Иванова.

По данным следствия, в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудники отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве проводили оперативные мероприятия по задержанию сотрудника УВД на Московском метрополитене, подозреваемого в получении взятки от мужчины, не имеющего документов.

В ходе задержания полицейский открыл стрельбу из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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