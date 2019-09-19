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При взрыве в Афганистане погибло 20 человек, около 90 получили ранения - агентство

09:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате взрыва в Калате, административном центре афганской провинции Забуль, возросло до 20. Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на неназванного представителя местной власти.

По его данным, 90 человек получили ранения.

Ранее телеканал "Толо ньюс" информировал о семи погибших и 85 пострадавших. По его сведениям, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль у офиса управления национальной безопасности. Ряд офисных зданий и жилых домов получили значительные повреждения.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), заявив, что целью был офис управления национальной безопасности.


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