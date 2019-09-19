Сервис МКБ стал лучшим в 2019 году по данным журнала Euromoney
13:10 19.09.2019
Московский кредитный банк (МКБ) стал первым в категории Best Service в исследовании Cash Management Survey – 2019 британского журнала Euromoney.
Исследование считается одним из самых престижных в финансовой среде, в нем участвовали более 25 тыс. респондентов из крупнейших компаний из разных стран мира.
«Мы рады, что наш сервис признан лучшим среди банков, работающих в России, - заявил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко. - Это результат долгой работы, формирования принципиального нового подхода к банковскому обслуживанию, включающего в себя самые быстрые, удобные и безопасные финансовые решения. Сейчас на рынке наблюдается относительное равенство продуктового ряда и ценовых условий. За счет чего же в этом случае можно выиграть конкурентную борьбу? За счет качества сервиса, быстрой реакции и индивидуального подхода к клиентам. Правильность нашей стратегии отметили в Euromoney».
МКБ в 2019 году впервые подал заявку на участие в Cash Management Survey. В рамках исследования в каждой стране составляется список банков, эксперты Euromoney исследуют работу кандидатов, проводят анкетирование и дают свое заключение.
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