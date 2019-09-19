Плохие экономические показатели грозят белорусским чиновникам отставками
14:00 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил премьер-министра Сергея Румаса и других высоких чиновников, что в случае невыполнения целевого прогноза по росту экономики в 2019 году последуют жесткие кадровые решения.
"Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - заявил Лукашенко в четверг на совещании с правительством, сообщает президентская пресс-служба. Он критически отозвался о текущей ситуации в экономике, отмечая невысокие темпы роста ВВП. "Меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - сказал глава государства.
Лукашенко также призвал не связывать его требования с текущей кампанией по предстоящим в ноябре выборам в парламент страны. "Я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом", - подчеркнул глава государства.
По его словам, власть "не может занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью - выдуманной, прописанной на бумаге".
"Люди, оказывая доверие во время разного рода кампаний, в том числе политических, не за это голосовали и не этого от нас требуют, - подчеркнул Лукашенко. - Дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе - через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни".
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