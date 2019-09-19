В РПЦ заявили, что можно крестить младенца, рожденного в результате ЭКО

22:10 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или от суррогатной матери. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Если я правильно понял позицию отца Димитрия Смирнова, то он категорически против крещения младенцев, появившихся на свет в результате ЭКО или суррогатного материнства, и настаивает на необходимости дождаться зрелого возраста появившегося на свет человека для принятия самостоятельного решения. Замечу, что это личное мнение отца Димитрия. В документах нашей Церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате суррогатного материнства. Об этом совершенно недвусмысленно написано в документе, посвященному этому вопросу и принятом синодом Русской церкви в конце 2013 г.», - пишет В.Легойда.

Он отмечает при этом, что условием для совершения таинства, согласно положению документа, является церковное покаяние родителей-восприемников.

«Что касается ЭКО, то здесь все проще - существуют, видимо, не известные отцу Димитрию процедуры ЭКО, исключающие уничтожение «излишних эмбрионов», и любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению. Иные же технологии ЭКО, конечно, нравственно недопустимы», - говорится в сообщении врио пресс-секретаря РПЦ.

В документе, принятом на заседании священного Синода Русской православной церкви 25-26 декабря 2013 г., на который ссылается В.Легойда, говорится, что суррогатное материнство указывает на искажение высокого понимания материнского долга и призвания. Соответствующая практика является унижением человеческого достоинства женщины, тело которой в данном случае рассматривается как своего рода инкубатор. При этом указывается, что любой рожденный младенец может быть крещен по вере тех, кто намеревается его крестить. Как следует из документа, «ребенок не может отвечать за поступки своих родителей и не виноват в том, что его появление на свет связано с репродуктивной технологией, осуждаемой церковью. С другой стороны, ответственность за христианское воспитание младенца несут на себе родители и восприемники».

Ранее СМИ сообщили о том, что глава патриаршей комиссии по делам семьи Д.Смирнов на встрече со священниками назвал суррогатное материнство «худшим из видов проституции». По его мнению, нельзя крестить детей, рожденных благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Священнослужитель также заявил, что «каждая женщина, которая делает ЭКО, параллельно делает минимум три-пять абортов».