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В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младших школьников

09:40 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикеры обеих палат российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов, сообщил в пятницу журналистам сам Володин.

Авторами инициативы также выступили руководители всех парламентских фракций.

"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов", - отметил спикер Госдумы.

По его словам, нормами законопроекта четко определяются "обязательность обеспечения школьников горячим питанием". "Здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - подчеркнул Володин, заметив, что "идея была поддержана президентом России и правительством РФ".

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