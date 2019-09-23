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НОВОСТИ

"Игра престолов" получила "Эмми" как лучший драматический сериал

07:40 23.09.2019 Источник: Интерфакс

Сериал "Игра престолов" завоевал премию "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал", 71-я церемония награждения лауреатов телепремии прошла в Лос-Анджелесе.

Всего "Игра престолов" в этом году был представлен в 32 категориях. 

В номинации "Лучший драматический актёр второго плана" за сериал "Игра престолов" статуэтку получил Питер Динклэйдж.

Статуэтки в номинации "Лучший мини-сериал" был удостоен сериал "Чернобыль".


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