"Игра престолов" получила "Эмми" как лучший драматический сериал
07:40 23.09.2019 Источник: Интерфакс
Сериал "Игра престолов" завоевал премию "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал", 71-я церемония награждения лауреатов телепремии прошла в Лос-Анджелесе.
Всего "Игра престолов" в этом году был представлен в 32 категориях.
В номинации "Лучший драматический актёр второго плана" за сериал "Игра престолов" статуэтку получил Питер Динклэйдж.
Статуэтки в номинации "Лучший мини-сериал" был удостоен сериал "Чернобыль".
НОВОСТИ
- 09:05 23.09.2019
- На учениях в Оренбургской области во время десантирования разбились две боевые машины десанта
- 09:00 23.09.2019
- Россия блокирует учения НАТО в Черном море - генерал США
- 08:40 23.09.2019
- Япония усиливает защиту от атак дронов
- 08:20 23.09.2019
- Thomas Cook объявил о ликвидации
- 08:00 23.09.2019
- Сегодня в Москве без осадков и 8-10 градусов тепла
- 07:20 23.09.2019
- Додон и правительство Молдавии решили отказаться от "антироссийского подхода"
- 07:00 23.09.2019
- Делегация США не планирует встречаться с иранцами на полях сессии ООН
- 21:53 22.09.2019
- Индия проведет первые совместные учения с США
- 18:50 22.09.2019
- СМИ: У России есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге
- 18:00 22.09.2019
- Посольство РФ в Лондоне разделяет стремление Роули установить истину вокруг его отравления
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать