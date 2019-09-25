Самые высокие пенсии в РФ получают на Чукотке
17:12 25.09.2019 Источник: Известия
Чукотский автономный округ возглавил рейтинг субъектов РФ с наибольшим размером пенсий. Это следует из данных ПФР по итогам первого полугодия, с которыми ознакомились «Известия». Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.
Информацию о средних размерах пенсий в регионах ПФР представил в Росстат для бюллетеня «Статистическое обозрение» по итогам января-июня 2019 года. Из нее следует, что наибольшие выплаты получают жители Чукотки (24,3 тыс. рублей), Магаданской области (21,6 тыс.) и Камчатки (21,2 тыс.), Мурманской области (19 тыс.) и Якутии (18,9 тыс.). Наименьшие размеры пенсий — в Дагестане (10,9 тыс.), Кабардино-Балкарии (11 тыс.), Карачаево-Черкесии (11,9 тыс.), Калмыкии (12 тыс.) и Ингушетии (12,1 тыс.). По итогам первого полугодия 2018-го пятерки лидеров и антилидеров представляли те же регионы.
В среднем же по стране пенсионеры получают 14,2 тыс. рублей в месяц. За год этот показатель увеличился в среднем на 6%. Известия
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