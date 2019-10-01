Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским - СМИ

07:24 Источник: Интерфакс

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Wall Street Journal.

Как заявил изданию высокопоставленный чиновник госдепартамента, Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок 25 июля между Трампом и Зеленским.

Ранее об участии Помпео в разговоре не сообщалось.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.



