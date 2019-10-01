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Социальные центры нового формата появятся во всех округах Москвы

14:19 01.10.2019

В разных частях Москвы в скором времени откроются специальные социальные центры, которые будут действовать в формате городских клубов. Первый такой городской клуб для пожилых людей – «Мой социальный центр» - сегодня уже открылся в Марьиной Роще. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новый формат социальных центров радикально отличается от привычного. «Центры социального обслуживания у нас были созданы в первую очередь для того, чтобы начислять пособия, материальную помощь. А это немножко другая история. Здесь можно пообщаться, найти интересное занятие», - рассказал градоначальник, по словам которого, в клубах пожилые люди смогут найти возможности для самореализации, провести свободное время, пообщаться с друзьями, позаниматься в кружках, секциях, поиграть в шахматы, бильярд, посмотреть фильмы. Новый клуб будет работать каждый день с 10.00 до 21.00, все желающие смогут посещать его бесплатно.
Подобный формат общения пожилых горожан уже апробирован при выполнении городской программы «Московское долголетие», которая пользуется популярностью у представителей старшего поколения горожан. По данным организаторов проекта, самые популярные занятия столичных пенсионеров - общая физическая подготовка, гимнастика, фитнес, тренажеры, зумба, скандинавская ходьба, информационные технологии, английский язык, танцы, творчество.

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