США внесли в черный список около 30 китайских компаний из-за ситуации с уйгурами
10:32 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Соединенные штаты внесли в черный список почти три десятка китайских компаний из-за ситуации с уйгурами. Об этом объявили в американском министерстве торговли. В ведомстве добавили, что юридические лица из этого списка представляют опасность для национальной безопасности или интересов внешней политики Штатов. Для компаний могут ввести дополнительные ограничения по лицензированию торговли. Вашингтон настаивает, что Пекин нарушает права человека в отношении уйгур.
Власти КНР говорят, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. Эхо Москвы
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