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Градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела - Лукашенко

11:20 08.10.2019 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на опасность противостояния Запада и Востока.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела", - сказал Лукашенко, выступая форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

По его словам, эксперты обеих сторон "уже рисуют ужасающе правдоподобную картину: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны".

Лукашенко отметил, если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года "мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться".

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