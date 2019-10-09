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Индия собирается купить у России партию истребителей МиГ-29 - СМИ

07:17 09.10.2019 Источник: Интерфакс

В ближайшее время Индия планирует закупить у России партию истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, сумма двух контрактов оценивается более чем в $2,5 млрд, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на индийские СМИ и собственные источники.

"Индия намерена в ближайшее время приступить к модернизации парка состоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ, сообщила индийская газета The Times of India со ссылкой на главкома ВВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадаурья. Кроме этого, по информации издания, в Дели также намерены приобрести дополнительную партию из 21 истребителя МиГ-29", - говорится в публикации.

Эти данные соответствуют действительности, сообщили изданию два менеджера предприятий авиационной промышленности, уточнив, что сумма двух сделок оценивается более чем в $2,5 млрд.

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