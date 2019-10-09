По прогнозу синоптиков, в среду в Москве воздух прогреется до 6-8 градусов
08:30 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачность, небольшой, местами умеренный дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до 3-5 градусов.
Ветер южного и юго-западного направлений, 5-10 м/с, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
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