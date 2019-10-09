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Почти 60% поступивших в Роспотребнадзор жалоб потребителей касаются сферы услуг

12:32 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жалоб потребителей на нарушения в сфере услуг растет, по итогам прошлого года они составили 58% от всего количества обращений в Роспотребнадзор. Об этом сообщила в среду руководитель ведомства Анна Попова на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Только в 2018 году мы рассмотрели более миллиона обращений граждан. Для примера - в 1996 году таких обращений было рассмотрено в 60 раз меньше, стабильно растет число жалоб на нарушения прав потребителей в сфере услуг, доля которых в прошедшем году составила 58%", - сказала она.

Попова отметила, что возможность обратной связи является приоритетной для ведомства. По ее словам, личный прием граждан ведется в 640 консультационных центрах и пунктах во всех регионах России. Помимо этого, работают телефонная "горячая линия" и электронные формы для обращений, доля последних составляет более 80%.

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