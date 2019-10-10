Курды сообщили об уничтожении четырех турецких танков в сирийском Телль-Абъяде

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) подбили четыре турецких танка у границы сирийского города Телль-Абъяда. Об этом сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на заявление СДС.

Согласно утверждению курдского представителя, погибли пять турецких военнослужащих. Их тела находятся у курдов.



9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН

