Мэр Собянин рассказал о развитии нового формата ярмарочной торговли в Москве
16:11 11.10.2019
«Разительная разница между обычными рынками и ярмарками выходного дня, где торговля ведется несколько дней в неделю в теплое время года. Другие совершено условия. Здесь и кондиционирование, и тепло, и холодильники - цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же по-прежнему - это фермерские в основном рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно, а там, где можно, рядом с этими рынками еще и фестивальная площадка, и спортивная. Это становится таким своеобразным центром города. Здесь вот в Марьино такая площадка, где совмещена и фестивальная площадка, и рынок современный и комфортный. И думаю, что в ближайшие месяцы будет создана еще и спортивная качественная площадка с искусственным льдом, с небольшим футбольным полем», - отметил градоначальник.
Сейчас на ярмарке на улице Перерва уже проводятся мероприятия городского фестиваля «Золотая осень».
НОВОСТИ
- 17:32 11.10.2019
- NASA прервала трансляцию выхода астронавтов в космос из-за сообщения о смерти Алексея Леонова
- 17:12 11.10.2019
- Уровень доверия к Владимиру Зеленскому на Украине составляет более 70% - опрос
- 17:00 11.10.2019
- Украина потребовала отвод голландского судьи, рассматривающего дело о скифском золоте
- 16:32 11.10.2019
- Детский омбудсмен требует ужесточить наказание за убийство детей
- 16:12 11.10.2019
- В ДРК разбился самолет Ан-72, выполнявший рейс президентской администрации
- 16:00 11.10.2019
- Пенсия неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум в 2 раза к 2022 г. - СП
- 15:41 11.10.2019
- Во Всемирной неделе космоса на ВДНХ приняли участие около 100 000 человек
- 15:32 11.10.2019
- В России повысили уровень риска пожарной опасности для ТЦ
- 15:12 11.10.2019
- В Движении автомобилистов России раскритиковали идею проверять водителей на хронический алкоголизм
- 15:00 11.10.2019
- На квартиру Навального хотят наложить арест
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать