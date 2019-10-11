Мэр Собянин рассказал о развитии нового формата ярмарочной торговли в Москве

16:11

Сейчас в Москве действуют 14 круглогодичных ярмарок нового формата, а к концу нынешнего года их будет уже 20. По словам мэра столицы Сергея Собянина, который побывал на подобной ярмарке в Марьино, в мегаполисе формируется новый стандарт рыночной торговли, который раньше не применялся.

«Разительная разница между обычными рынками и ярмарками выходного дня, где торговля ведется несколько дней в неделю в теплое время года. Другие совершено условия. Здесь и кондиционирование, и тепло, и холодильники - цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же по-прежнему - это фермерские в основном рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно, а там, где можно, рядом с этими рынками еще и фестивальная площадка, и спортивная. Это становится таким своеобразным центром города. Здесь вот в Марьино такая площадка, где совмещена и фестивальная площадка, и рынок современный и комфортный. И думаю, что в ближайшие месяцы будет создана еще и спортивная качественная площадка с искусственным льдом, с небольшим футбольным полем», - отметил градоначальник.

Сейчас на ярмарке на улице Перерва уже проводятся мероприятия городского фестиваля «Золотая осень».