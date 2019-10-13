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Япония: Из-за тайфуна "Хагибис" объявлен максимальный уровень угрозы

10:45 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальный уровень угрозы, который был объявлен в субботу из-за тайфуна "Хагибис" в 12 префектурах Японии, включая Токио, был отменен во всех регионах страны. Об этом в воскресенье объявило метеорологическое управление Японии.

Последней префектурой Японии, где был снят максимальный уровень угрозы, стала префектура Иватэ на северо-востоке страны. Вместе с тем местные власти призывают людей к бдительности и предупреждают о возможности возникновения оползней. В настоящее время тайфун "Хагибис" покинул территорию Японию и движется на северо-восток по Тихому океану.

По последним данным, по крайней мере пять человек погибли, 11 числятся пропавшими и более 100 получили травмы различной степени тяжести из-за удара стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение по многим направлениям, включая многие линии в Токио, по-прежнему приостановлено. Местные власти обещают возобновить транспортное сообщение в течение воскресенья.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Нагано, где разлив реки Синано затопил обширные территории. В настоящее время местные экстренные службы при поддержке отрядов Сил самообороны страны проводят там спасательные работы. Токио в целом смог избежать серьезного ущерба от удара стихии.



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