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США "в значительной степени" вывели войска из Сирии - Трамп

22:40 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, победив террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "в значительной степени" вывели свои войска из Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп написал в понедельник у себя в "Твиттере".

"После 100% победы над халифатом ИГ я в значительной степени вывел наши войска из Сирии", - написал он.

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