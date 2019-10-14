США "в значительной степени" вывели войска из Сирии - Трамп

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, победив террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "в значительной степени" вывели свои войска из Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп написал в понедельник у себя в "Твиттере".

"После 100% победы над халифатом ИГ я в значительной степени вывел наши войска из Сирии", - написал он.

