США "в значительной степени" вывели войска из Сирии - Трамп
22:40 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты, победив террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "в значительной степени" вывели свои войска из Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп написал в понедельник у себя в "Твиттере".
"После 100% победы над халифатом ИГ я в значительной степени вывел наши войска из Сирии", - написал он.
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